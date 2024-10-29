Очікування тривалістю в 14 років: класична Red Dead Redemption нарешті вийшла на ПК

Після довгих років очікування культовий екшен з відкритим світом Red Dead Redemption, що вийшов для консолей у 2010 році, нарешті з'явився на ПК. Rockstar Games випустила гру 29 жовтня разом з улюбленим фанатами доповненням Undead Nightmare.

Фанати тепер можуть придбати гру разом з доповненням у Steam, Epic Games Store та Rockstar Games Launcher, повідомляє Games 24. Коштує тайтл 50 доларів (в Україні ціна на RDR 1 становить 2199 гривень).

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Що змінилося у версії RDR для ПК

Ця довгоочікувана версія для ПК, створена у співпраці зі студією Double Eleven Studios, базується на нещодавніх релізах для Nintendo Switch та PlayStation 4.

Реліз гри ознаменувався коротким трейлером, що демонструє її нові можливості для ПК, включаючи підтримку 4K з частотою до 144 Гц, надшироке співвідношення сторін (21:9 і 32:9), HDR10, Nvidia DLSS 3.7 та AMD FSR 3.

Наразі Red Dead Redemption отримала 92% "дуже позитивних" оцінок у Steam та понад 200 рецензій. Хоча гравці в захваті від довгоочікуваного дебюту гри на ПК та високої якості порту, деякі з них висловлюють занепокоєння щодо ціни в 50 доларів, адже такий цінник виглядає дещо завеликим для гри 14 річної давнини, хоча сама гра справді вартує своїх грошей.

RDR трайлер на ПК

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Дія Red Dead Redemption відбувається через 12 років після подій Red Dead Redemption 2. Спочатку гра вийшла у 2010 році на PlayStation 3 та Xbox 360, а згодом, у 2023 році, вийшла на PS4 та Switch. За ці роки Red Dead Redemption отримала понад 170 нагород "Гра року" та продалася накладом у понад 26 мільйонів копій, закріпивши своє місце в історії ігор.