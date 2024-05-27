Редактор модів для The Witcher 3 щойно вийшов, але фанат уже створив дещо дуже цікаве

Як і обіцяла студія CD Projekt Red, 21 травня вийшов довгоочікуваний Redkit. Цей офіційний інструмент для The Witcher 3 дозволяє створювати модифікації – нові сюжети, сцени, завдання, предмети та навіть цілі локації. Минуло лише кілька днів із того моменту, а один із користувачів уже пропонує мод, що повертає нас до світу першої частини трилогії.

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Мод під назвою The Witcher 1 Maps був завантажений на Nexus Mods користувачем AngryCatster лише через сім годин після того, як CD Projekt Red оголосили про випуск Redkit. Він дозволяє гравцям відвідати локації з оригінальної гри 2007 року, але з поправкою на кращу графіку, текстури та освітлення.

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Мод включає в себе такі мапи, як Дамба Візими, Храмовий квартал, Торговий квартал та Стара Візима.

Як виглядає один із перших модів для The Witcher 3 на Redkit: відео

Цікаво, що AngryCatster об'єднав усі ці локації в один цілісний рівень, що означає, що гравцям не доведеться стикатися з надокучливими екранами завантаження, які переслідували в оригіналі.

У жодній з локацій немає NPC. Крім того, іноді виникає проблема падіння за межі текстур. Однак варто нагадати, що цей мод вийшов надзвичайно швидко, тож нічого дивного в цьому немає. Можливо, надалі цей новий простір буде наповнений додатковим контентом як самим творцем, так і сторонніми розробниками, які захочуть розвинути ідею. Поки що ж це лише чудовий мальовничий тур ностальгічними локаціями, який показує, як багато спільнота може зробити з Redkit.

Інструмент допоможе спільноті створювати масивні моди для гри розміром з цілі DLC, де будуть нові сюжети, квести, нагороди, предмети, персонажі та багато іншого. Однак зрозуміло, що для подібного масштабу потрібно чимало часу, особливо, якщо над модом працюватиме одна людина.