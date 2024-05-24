Відтепер абсолютно кожен герой у грі матиме Грані та унікальні Вроджені здібності. Користувачі вже порівнюють це оновлення за масштабністю з одним із попередніх, яке називалося "Нові фронтири" (патч 7.33).

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Вроджені здібності

Вроджені здібності дають героям додаткові унікальні бонуси під час гри. Вони є заздалегідь визначеними для кожного героя і діють постійно. Як правило, вони покращують якусь зі звичайних здібностей, які ви вивчаєте, коли підвищуєте свій рівень.

У деяких випадках Вроджена здібність означає, що ви отримуєте на самому початку одну зі своїх прокачуваних здібностей, але так само можете на першому рівні вибрати ше одну. В цьому випадку ця здібність може прокачуватися на один рівень вище, ніж зазвичай.

Деякі вроджені здібності дають герою унікальний ефект. Наприклад, Faceless Void уповільнює ворожі атакуючі снаряди в радіусі дії, а Dawnbreaker відкриває союзникам всю карту на кілька секунд, коли сходить сонце,

– пояснюють Valve.

Фактично це своєрідна базова здібність, яка є з вами автоматично вже на першому рівні й додається до тієї, яку ви самі оберете зі списку прокачування.



Відображення Вродженої здібності / Скриншот 24 Каналу

Грані

Грані – це варіативні здібності, які ви обираєте самостійно на етапі вибору героя в матчі.

Вони завжди активні, а обрати їх можна лише до початку матчу, а не під час нього, як це відбувається зі звичайними здібностями. При цьому команда супротивника не знатиме, що ви обрали, поки гра не почнеться.

Більшість героїв отримали по дві Грані, але в декого їх три або навіть п'ять. Ось кілька прикладів того, якими можуть бути ці грані:

Viper може вибрати між додаванням бонусів до отруйної атаки або збільшенням захисних бафів, поки він перебуває в Nethertoxin.

Wraith King може вибирати між викликом скелетів або нанесенням додаткової шкоди від прокляття під час атаки.

Leshrac вибирає між відновленням мани під час атаки та зміною Diabolic Edict таким чином, щоб закляття вибухало швидше, але не завдавало шкоди будівлям.

Lone Druid може вибирати між поліпшеним Spirit Link, що відновлює життя в обох напрямках, і можливістю накладати rue Form на Ведмедя-духа.



Грані в DOTA 2 / Скриншот 24 Каналу

Сам патч має набагато більше дрібних оновлень, але ці є найбільш помітними. Імовірно, вивчення такого масиву інформації займе чимало часу.