Багато грошей

Протягом перших тижнів після виходу серіалу ми неодноразово повідомляли про те, наскільки зросла популярність ігор на тлі успіху телеадаптації. Fallout 4, Fallout 76 і навіть Fallout New Vegas били рекорд за рекордом, збираючи фанатів з усього світу за екранами комп'ютерів і консолей.

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Аналітики спробували підрахувати прибутки, отримані від відновлення інтересу до цієї історії.

За їхніми оцінками, Fallout 4 була продана тиражем 2 мільйони копій, що принесло близько 22 мільйонів доларів.

Fallout 76 – від одного до півтора мільйона одиниць, що принесло близько 16 мільйонів доларів.

Витрати гравців у багатокористувацькій Fallout 76 склали 12 мільйонів доларів.

VG Insights також очікує, що Bethesda заробила значну суму (близько 30 мільйонів доларів) лише на ліцензуванні інтелектуальної власності Amazon для телевізійного шоу. Таким чином, загальна оцінка становить пристойні 80 мільйонів доларів після запуску телесеріалу.

Примітно, що ця сума не включає дохід від Fallout Shelter, який, за оцінками дослідників, може становити від 5 до 10 мільйонів доларів. Ані Fallout 3, ані New Vegas взагалі не були враховані в цьому аналізі. Остання, зокрема, показала солідні цифри, потрапивши в топ-10 щомісячних чартів Великої Британії і на деякий час опинившись серед світових бестселерів у Steam.

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Це означає, що загальна сума може становити близько 100 мільйонів доларів. Хоча це не здається величезною сумою, варто нагадати, що це фактично безкоштовний бонус для Bethesda, яка майже нічого не зробила з погляду зусиль. Це одна з причин, чому багато керівників ігрової галузі називають екранізації ігор великою можливістю. Наприклад, генеральний директор Embracer Ларс Вінгефорс нещодавно похвалив телевізійне шоу Fallout за його ефективність у цьому плані.

Подібний успіх, імовірно, буде й у майбутніх запусків, таких як наступні сезони серіалу на Amazon Prime Video та неминуча наступна частина ігрової серії (яку, як кажуть, Microsoft прискорено розробляє).