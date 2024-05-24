Много денег

В течение первых недель после выхода сериала мы неоднократно сообщали о том, насколько выросла популярность игр на фоне успеха телеадаптации. Fallout 4, Fallout 76 и даже Fallout New Vegas били рекорд за рекордом, собирая фанатов со всего мира за экранами компьютеров и консолей.

Смотрите также Благодаря сериалу Fallout популярность игр серии бьет рекорды

Аналитики попытались подсчитать прибыли, полученные от восстановления интереса к этой истории.

По их оценкам, Fallout 4 была продана тиражом 2 миллиона копий, что принесло около 22 миллионов долларов.

Fallout 76 – от одного до полутора миллионов единиц, что принесло около 16 миллионов долларов.

Расходы игроков в многопользовательской Fallout 76 составили 12 миллионов долларов.

VG Insights также ожидает, что Bethesda заработала значительную сумму (около 30 миллионов долларов) только на лицензировании интеллектуальной собственности Amazon для телевизионного шоу. Таким образом, общая оценка составляет приличные 80 миллионов долларов после запуска телесериала.

Примечательно, что эта сумма не включает доход от Fallout Shelter, который, по оценкам исследователей, может составлять от 5 до 10 миллионов долларов. Ни Fallout 3, ни New Vegas вообще не были учтены в этом анализе. Последняя, в частности, показала солидные цифры, попав в топ-10 ежемесячных чартов Великобритании и на некоторое время оказавшись среди мировых бестселлеров в Steam.

Смотрите также Эта игра стала самой успешной в Европе на прошлой неделе, увеличив продажи на 7500%

Это означает, что общая сумма может составлять около 100 миллионов долларов. Хотя это не кажется огромной суммой, стоит напомнить, что это фактически бесплатный бонус для Bethesda, которая почти ничего не сделала с точки зрения усилий. Это одна из причин, почему многие руководители игровой отрасли называют экранизации игр большой возможностью. Например, генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс недавно похвалил телевизионное шоу Fallout за его эффективность в этом плане.

Подобный успех, вероятно, будет и у будущих запусков, таких как следующие сезоны сериала на Amazon Prime Video и неизбежная следующая часть игровой серии (которую, как говорят, Microsoft ускоренно разрабатывает).