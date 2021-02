Довгоочікуваний редизайн Mirage: шанувальник відтворив відому мапу у Minecraft – відео

Геймер відтворив відому мапу Mirage із CS:GO у відеогрі Minecraft. Користувачам платформи Reddit дуже сподобалася така цікава варіація цієї карти.

Геймери вже не перший рік просять компанію Valve відправити мапу Mirage на редизайн. Щоправда, цього поки так й не сталося, хоча шанувальники відеогри CS:GO впевнені, що карта вже застаріла. Можливо, тому й геймер із нікнеймом saultj_ вирішив відтворити цю мапу у грі Minecraft.

Користувач saultj_ на відомій платформі Reddit поділився результатами своєї роботи над картою Mirage у Minecraft. Він виклав відео, у якому показав кожен закуток своєї карти. Геймер створив детальну варіацію Mirage за 15 годин, але поки планує продовжити роботу над цим проєктом. Також він відзначив, що викладе цю мапу у вільний доступ після завершення всіх робіт.

Варто зазначити, що користувачам платформи Reddit дуже сподобалася ця робота: понад 8 тисяч лайків та майже 200 коментарів за 18 годин. Геймери похвалили таку варіацію Mirage за точність, а також жартують про заміну звукового ефекту "Bomb has been planted" ("Бомбу закладено") на "Block has been planted" ("Блок закладено"). А деякі користувачі вже почали шукати модифікації, які додають у відеогру Minecraft зброю із CS:GO.

Відзначимо, що декілька геймерів розкритикували цю роботу, бо вона неправильних пропорцій. Автор відповів та зазначив, що у точності не вийде зберегти пропорції через особливості блоків у Minecraft.

Огляд мапи Mirage у Minecraft – відео

Counter-Strike: Global Offensive Відеогра, яка вийшла ще у серпні 2012 року. Розробником виступила компанія Valve, а гра вийшла на різноманітні платформи, але популярною стала лише версія для PC. За жанром це шутер від першої особи, який геймплейно не відрізняється від попередніх версій цієї серії. У відеогрі є чимала кількість режимів, але найпопулярнішим став змагальний, у якому сходяться дві команди по п'ять гравців, а для перемоги треба "забрати" 16 раундів. Також CS:GO є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін.

