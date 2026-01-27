Нова гра Reigns: The Witcher поверне Геральта в незвичному вигляді

Шанувальникам пригод мисливця на чудовиськ не доведеться чекати виходу четвертої частини основної серії ще понад рік, щоб повернутися до знайомого світу. Студія Nerial та видавництво Devolver Digital у співпраці з CD Projekt Red представили Reigns: The Witcher – нову стратегічну гру за мотивами популярної франшизи.

Гравці візьмуть на себе роль Геральта, чия доля опиниться в руках барда Любистка, а ігровий процес базуватиметься на характерній для серії Reigns механіці ігрових колод, йдеться в описі гри у Steam.

Чого очікувати від нової ігрової адаптації всесвіту Сапковського?

Користувачам доведеться керувати діями головного героя, просто зсуваючи картки вліво або вправо. Цього разу сюжет розгортається навколо балад Любистка, де Геральту з Рівії доведеться не лише полювати на монстрів, а й взаємодіяти з незадоволеним людом, розгадувати таємниці та навіть приймати ванни.

Розробники підготували тисячі варіантів розвитку подій, тому доля відьмака в кожній баладі може бути абсолютно непередбачуваною, а самі завдання часто виявляються складнішими, ніж здаються на перший погляд.

Трейлер Reigns: The Witcher – дивіться відео:

Окрім виконання контрактів, гравці зможуть розв'язувати головоломки та відкривати доступ до нових персонажів поза межами корчми. Завдяки системі прокачування Любисток ставатиме майстернішим оповідачем, що дозволить йому створювати справді легендарні сюжети.

У грі обіцяють похмуру атмосферу фентезі та зустрічі з ключовими героями саги, такими як Йеннефер, Трісс та Весемир.

Коли вийде гра?

Реліз Reigns: The Witcher заплановано на 25 лютого 2026 року. Проєкт буде доступний на персональних комп'ютерах через сервіси Steam та GOG, а також на мобільних пристроях під управлінням iOS та Android.

Варто зазначити, що це не перша подібна колаборація розробників із відомими брендами, адже у 2018 році вони випустили аналогічну гру за мотивами "Гри престолів".