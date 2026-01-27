Новая игра Reigns: The Witcher вернет Геральта в непривычном виде

Поклонникам приключений охотника на чудовищ не придется ждать выхода четвертой части основной серии еще более года, чтобы вернуться в знакомый мир. Студия Nerial и издательство Devolver Digital в сотрудничестве с CD Projekt Red представили Reigns: The Witcher – новую стратегическую игру по мотивам популярной франшизы.

Игроки возьмут на себя роль Геральта, чья судьба окажется в руках барда Лютика, а игровой процесс будет базироваться на характерной для серии Reigns механике игровых колод, говорится в описании игры в Steam.

Чего ожидать от новой игровой адаптации вселенной Сапковского?

Пользователям придется управлять действиями главного героя, просто сдвигая карточки влево или вправо. На этот раз сюжет разворачивается вокруг баллад Лютика, где Геральту из Ривии придется не только охотиться на монстров, но и взаимодействовать с недовольным людом, разгадывать тайны и даже принимать ванны.

Разработчики подготовили тысячи вариантов развития событий, поэтому судьба ведьмака в каждой балладе может быть абсолютно непредсказуемой, а сами задания часто оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

Трейлер Reigns: The Witcher – смотрите видео:

Кроме выполнения контрактов, игроки смогут решать головоломки и открывать доступ к новым персонажам за пределами корчмы. Благодаря системе прокачки Лютик будет становиться более искусным рассказчиком, что позволит ему создавать действительно легендарные сюжеты.

В игре обещают мрачную атмосферу фэнтези и встречи с ключевыми героями саги, такими как Йеннефер, Трисс и Весемир.

Когда выйдет игра?

Релиз Reigns: The Witcher запланирован на 25 февраля 2026 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах через сервисы Steam и GOG, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Стоит отметить, что это не первая подобная коллаборация разработчиков с известными брендами, ведь в 2018 году они выпустили аналогичную игру по мотивам "Игры престолов".