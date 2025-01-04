Багатокористувацька гра у жанрі виживання – RUST вийшла далеких 11 років тому, але зовсім нещодавно оновила власний рекорд з кількості гравців, інформує 24 Канал.

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Новий рекорд

Rust вийшла у ранньому доступі ще у 2013 році, а її остаточний реліз відбувся у 2018.

Проєкт Facepunch Studios переміщує геймерів у пустелю, де їм потрібно збирати ресурси та будувати власні укріплення аби вижити перед лицем різноманітних загроз.

Трейлер гри – дивіться відео

Протягом років Rust зберегла свою популярність, здебільшого завдяки постійному потоку оновлень від розробників.

Саме це допомогло грі побити власний рекорд з одночасної кількості гравців.

Нещодавно пік користувачів проєкту встановився на відмітці у 259 646 осіб.

На честь цієї події, розробники оприлюднили ще кілька цікавих статистичних показників за 2024 рік.

Відтак, за цей період відбулося більш як 325 мільйонів ігрових сеансів, а загалом геймери (5.5 мільйонів унікальних гравців) провели в грі понад 40 мільйонів годин.