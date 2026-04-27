Кіберспортсмен із Туреччини встановив світовий рекорд за швидкістю кліків мишею

Професійний кіберспортсмен Yiğit "Yigox" Arslan офіційно увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки неймовірній швидкості кліків мишкою. За одну хвилину він зміг виконати 760 кліків, використовуючи спеціалізовану ігрову мишу від Logitech G.

Рекордну спробу провели на тренувальній базі команди FUT Esports у Стамбулі. Увесь процес проходив за участю офіційного представника Guinness World Records, який контролював дотримання всіх правил і вимог організації. Після перевірки результат був повністю підтверджений, пише 24 Канал.

Як вдалося встановити рекорд?

Для встановлення рекорду спортсмен використовував мишу Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE. Особливістю ґаджета є технологія Haptic Inductive Trigger System (HITS), яка дозволяє суттєво скоротити затримку натискання – до 30 мілісекунд. Це забезпечує більш швидку реакцію, точність та стабільність під час гри й змагань, і саме це допомогло спортсмену натиснути 760 кліків за 60 секунд.

Сам кіберспортсмен зазначив, що різниця між звичайною офісною мишею та професійною ігровою моделлю виявилася дуже відчутною. За його словами, зі стандартною мишею він не міг перевищити приблизно 550 кліків за хвилину, тоді як із PRO X2 SUPERSTRIKE під час тестів стабільно показував понад 750 натискань.

Yiğit "Yigox" Arslan встановив рекорд з кількості кліків миші за хвилину / Фото Logitech

Як змінилося ставлення людей до кіберспорту?

На тлі цього рекорду Logitech G також оприлюднила результати міжнародного дослідження щодо ставлення людей до кіберспорту як професії.

Опитування проводилося спільно з дослідницькою компанією Censuswide серед 18 тисяч респондентів із 12 країн світу, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Китай та Південна Корея.

Згідно з результатами, 54% опитаних у світі вже сприймають кіберспорт як повноцінний професійний шлях. Серед представників покоління Z цей показник ще вищий – 67%.

Також 8% респондентів заявили, що обрали б кар'єру професійного геймера, якби мали можливість почати свій шлях заново. Серед молодшої аудиторії Gen Z цей показник зростає до 15%, що свідчить про зміну поглядів на сучасні професії та кар'єрні перспективи.

На професійному рівні все більше значення має саме технічна складова – швидкість відгуку, точність та стабільність роботи обладнання. Саме ці параметри стають критично важливими для кіберспортсменів, де навіть кілька мілісекунд можуть вплинути на результат матчу.