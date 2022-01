Рекордний онлайн та дуже позитивні відгуки: як відеогра God of War стартувала в Steam

Напрочуд вдало пройшов реліз відеогри God of War у популярному сервісі Steam. Її вже можна назвати найуспішнішою грою Sony, яка виходила в крамниці Valve.

Напевно, всі шанувальники ігор знають, що кілька днів тому відбувся довгоочікуваний реліз відеогри God of War на PC. Ми вже розповідали про оцінки, які цей проєкт отримав від критиків, а сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з реакцією геймерів.

До теми Критики в захваті: у мережі з'явилися перші оцінки PC-версії God of War

Варто розпочати з того, що відеогра God of War показала найкращий старт серед всіх ексклюзивів Sony, які виходили в сервісі Steam. Річ у тім, що цими вихідними вона вже встигла встановити новий рекорд за кількість гравців онлайн. У піковий момент у God of War грало понад 73 тисячі користувачів. Додамо, шо попередній рекорд у 56 тисяч активних гравців, який встановила відеогра Horizon Zero Dawn, тримався майже два роки.

Статистика God of War у Steam / Скриншот

Також PC-версія відеогри God of War може похизуватися високим рейтингом у Steam. Згідно зі статистикою сервісу, в цієї гри зараз 97% позитивних відгуків (понад 9 тисяч рецензій). Загалом геймери хвалять God of War майже за все, хоча й варто додати, що деякі власники відеокарт та процесорів AMD скаржаться на проблеми з оптимізацією.

Відеогра God of War / Фото з крамниці Steam

До речі, за цим показником God of War також стала найкращою грою Sony серед тих, які виходили у фірмовому сервісі Valve. Додамо, що раніше найкращим вважався рейтинг відеогри Days Gone – 93% позитивних відгуків (майже 20 тисяч рецензій).

Також варто відзначити, що відеогра God of War очолила щотижневий чарт продажів Steam. Серед її опонентів були такі відомі проєкти: Monster Hunter Rise, Ready or Not та Elden Ring.

Новий трейлер відеогри God of War: відео

, що придбати гру God of War можна не лише в Steam, а й в крамниці Epic Games Store. Усього існує лише одне видання відеогри, яке в обох сервісах коштує 1199 гривень.