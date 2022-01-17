Рекордный онлайн и очень положительные отзывы: как видеоигра God of War стартовала в Steam

Очень удачно прошел релиз видеоигры God of War в популярном сервисе Steam. Ее уже можно назвать самой успешной игрой Sony, выходившей в магазине Valve.

Наверное, все поклонники игр знают, что несколько дней назад состоялся долгожданный релиз видеоигры God of War на PC. Мы уже рассказывали об оценках, которые этот проект получил от критиков, а сегодня предлагаем вам ознакомиться с реакцией геймеров.

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Стоит начать с того, что видеоигра God of War показала лучший старт среди всех эксклюзивов Sony, которые выходили в сервисе Steam. Дело в том, что в эти выходные она уже успела установить новый рекорд по количеству игроков онлайн. В пиковый момент в God of War играло более 73 тысяч пользователей. Добавим, что предыдущий рекорд в 56 тысяч активных игроков, который установила видеоигра Horizon Zero Dawn, держался почти два года.

Статистика God of War в Steam / Скриншот

Также PC-версия видеоигры God of War может похвастаться высоким рейтингом в Steam. Согласно статистике сервиса, в этой игры сейчас 97% положительных отзывов (более 9 тысяч рецензий). В целом геймеры хвалят God of War почти за все, хотя и стоит добавить, что некоторые владельцы видеокарт и процессоров AMD жалуются на проблемы с оптимизацией.

Видеоигра God of War / Фото из магазина Steam

Кстати, по этому показателю God of War также стала лучшей игрой Sony среди тех, которые выходили в фирменном сервисе Valve. Добавим, что ранее лучшим считался рейтинг видеоигры Days Gone – 93% положительных отзывов (почти 20 тысяч рецензий).

Также стоит отметить, что видеоигра God of War возглавила еженедельный чарт продаж Steam. Среди ее оппонентов были такие известные проекты: Monster Hunter Rise, Ready or Not и Elden Ring.

Новый трейлер видеоигры God of War: видео

, что приобрести игру God of War можно не только в Steam, но и в магазине Epic Games Store. Всего существует только одно издание видеоигры, которое в обоих сервисах стоит 1199 гривен.