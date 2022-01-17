Напевно, всі шанувальники ігор знають, що кілька днів тому відбувся довгоочікуваний реліз відеогри God of War на PC. Ми вже розповідали про оцінки, які цей проєкт отримав від критиків, а сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з реакцією геймерів.

До теми Критики в захваті: у мережі з'явилися перші оцінки PC-версії God of War

Варто розпочати з того, що відеогра God of War показала найкращий старт серед всіх ексклюзивів Sony, які виходили в сервісі Steam. Річ у тім, що цими вихідними вона вже встигла встановити новий рекорд за кількість гравців онлайн. У піковий момент у God of War грало понад 73 тисячі користувачів. Додамо, шо попередній рекорд у 56 тисяч активних гравців, який встановила відеогра Horizon Zero Dawn, тримався майже два роки.

Статистика God of War у Steam / Скриншот

Також PC-версія відеогри God of War може похизуватися високим рейтингом у Steam. Згідно зі статистикою сервісу, в цієї гри зараз 97% позитивних відгуків (понад 9 тисяч рецензій). Загалом геймери хвалять God of War майже за все, хоча й варто додати, що деякі власники відеокарт та процесорів AMD скаржаться на проблеми з оптимізацією.

Відеогра God of War / Фото з крамниці Steam

До речі, за цим показником God of War також стала найкращою грою Sony серед тих, які виходили у фірмовому сервісі Valve. Додамо, що раніше найкращим вважався рейтинг відеогри Days Gone – 93% позитивних відгуків (майже 20 тисяч рецензій).

Також варто відзначити, що відеогра God of War очолила щотижневий чарт продажів Steam. Серед її опонентів були такі відомі проєкти: Monster Hunter Rise, Ready or Not та Elden Ring.

Новий трейлер відеогри God of War: відео

Додамо, що придбати гру God of War можна не лише в Steam, а й в крамниці Epic Games Store. Усього існує лише одне видання відеогри, яке в обох сервісах коштує 1199 гривень.