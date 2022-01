Наверное, все поклонники игр знают, что несколько дней назад состоялся долгожданный релиз видеоигры God of War на PC. Мы уже рассказывали об оценках, которые этот проект получил от критиков, а сегодня предлагаем вам ознакомиться с реакцией геймеров.

Стоит начать с того, что видеоигра God of War показала лучший старт среди всех эксклюзивов Sony, которые выходили в сервисе Steam. Дело в том, что в эти выходные она уже успела установить новый рекорд по количеству игроков онлайн. В пиковый момент в God of War играло более 73 тысяч пользователей. Добавим, что предыдущий рекорд в 56 тысяч активных игроков, который установила видеоигра Horizon Zero Dawn, держался почти два года.

Статистика God of War в Steam / Скриншот

Также PC-версия видеоигры God of War может похвастаться высоким рейтингом в Steam. Согласно статистике сервиса, в этой игры сейчас 97% положительных отзывов (более 9 тысяч рецензий). В целом геймеры хвалят God of War почти за все, хотя и стоит добавить, что некоторые владельцы видеокарт и процессоров AMD жалуются на проблемы с оптимизацией.

Видеоигра God of War / Фото из магазина Steam

Кстати, по этому показателю God of War также стала лучшей игрой Sony среди тех, которые выходили в фирменном сервисе Valve. Добавим, что ранее лучшим считался рейтинг видеоигры Days Gone – 93% положительных отзывов (почти 20 тысяч рецензий).

Также стоит отметить, что видеоигра God of War возглавила еженедельный чарт продаж Steam. Среди ее оппонентов были такие известные проекты: Monster Hunter Rise, Ready or Not и Elden Ring.

Новый трейлер видеоигры God of War: видео

Добавим, что приобрести игру God of War можно не только в Steam, но и в магазине Epic Games Store. Всего существует только одно издание видеоигры, которое в обоих сервисах стоит 1199 гривен.