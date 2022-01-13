Уже завтра вечером состоится долгожданный релиз видеоигры God of War на PC. Поэтому представители компании Sony уже открыли доступ к предварительной загрузке, а также сняли эмбарго на публикацию обзоров. Мы уже рассказывали об этой видеоигре раньше, а потому сегодня предлагаем вам ознакомиться с первыми ее оценками.

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Стоит начать с того, что критики очень тепло встретили версию игры God of War для PC. На агрегаторе рецензий Metacritic в этой видеоигры сейчас 93 балла из 100, а оценило ее уже 41 издание. Интересно, что пока PC-версия уступает консольной, которая в 2018 году получила от критиков 94 балла. Правда, тогда ее оценило аж 118 журналистов, а потому, возможно, новая версия еще сможет повторить этот результат.

Критики похвалили разработчиков из Sony Santa Monica Studio за высокое качество этого порта. Почти все они сходятся во мнении, что это яркий пример идеальной работы. Также журналисты отмечают хорошую оптимизацию, высокую производительность, отсутствие заметных технических недостатков и разнообразные небольшие улучшения.

Интересно, что в этой версии God of War пока только один не положительный обзор. Представитель портала Siliconera выставил этой видеоигре всего 7 баллов из 10. Он написал, что порт очень качественный, но ему просто не нравятся подобные видеоигры.

Сравнение PC-версии God of War с консольной: видео

Напомним, что PC-версия игры God of War выйдет в Steam и Epic Games Store. Есть только одно издание видеоигры, которое в обоих сервисах стоит 1199 гривен.