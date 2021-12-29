Уже в следующем году состоится релиз видеоигры God of War: Ragnarok, которая должна стать финалом скандинавской саги. Правда, по мнению одного геймера, это будет не развязка истории Кратоса и Атрея, а продолжение мультфильма "Шрек".

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Понятно, что это звучит очень странно, но пользователь с никнеймом OBlackThunderO даже попытался это доказать. В трейлере видеоигры God of War: Ragnarok геймер заметил кадры, которые можно найти в мультфильмах о Шреке. А в своем твиттере он поделился соответствующим сравнением.

Самое интересное в этой ситуации то, что сходство действительно есть, хотя понятно, что OBlackThunderO создал свою подборку ради развлечения. Также стоит отметить, что ранее он сравнивал со "Шреком" еще и видеоигру God of War, которая вышла в 2018 году. Добавим, что в случае этого проекта также можно заметить определенное сходство.

Интересно, что его записи заинтересовали не только обычных геймеров, но разработчиков этих видеоигр. Например, геймдизайнер God of War (2018 год) Кори Барлог пошутил, что все же смог переделать "Шрека" в жестокий скандинавский миф, хотя ему и запрещали это делать.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети очень понравились записи OBlackThunderO. А суммарно они уже собрали почти 13 тысяч лайков и более тысячи ретвитов.

Сравнение игры God of War: Ragnarok со "Шреком" / Фото с твиттера OBlackThunderO

Сравнение игры God of War (2018 год) со "Шреком" / Фото с твиттера OBlackThunderO