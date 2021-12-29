Уже наступного року має відбутися реліз відеогри God of War: Ragnarok, яка має стати фіналом скандинавської саги. Щоправда, на думку одного геймера, це буде не розв'язка історії Кратоса та Атрея, а продовження мультфільму "Шрек".

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Зрозуміло, що звучить це дуже дивно, але користувач з нікнеймом OBlackThunderO навіть спробував це довести. У трейлері відеогри God of War: Ragnarok геймер помітив кадри, які можна знайти в мультфільмах про Шрека. А у своєму твітері він поділився відповідним порівнянням.

Найцікавіше у цій ситуації те, що схожість дійсно є, хоча й зрозуміло, що OBlackThunderO створив свою добірку заради розваги. Також варто відзначити, що раніше він порівнював зі "Шреком" ще й відеогру God of War, яка вийшла у 2018 році. Додамо, що у випадку цього проєкту також можна помітити певну схожість.

Цікаво, що його записи зацікавили не лише звичайних геймерів, а й розробників цих відеоігор. Наприклад, геймдизайнер God of War (2018 рік) Корі Барлог пожартував, що все ж таки зміг переробити "Шрека" на жорстокий скандинавський міф, хоча йому й забороняли це робити.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобалися записи OBlackThunderO. А сумарно вони вже зібрали майже 13 тисяч вподобань та понад тисячу ретвітів.

Порівняння гри God of War: Ragnarok зі "Шреком" / Фото з твітера OBlackThunderO

Порівняння гри God of War (2018 рік) зі "Шреком" / Фото з твітера OBlackThunderO