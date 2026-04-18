ВІдома дата релізу Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Авторитетний інсайдер повідомив коли шанувальники франшизи Assassin’s Creed нарешті отримають у свої руки ремейк піратської пригоди Black Flag.

Після довгих років чуток про розробку офіційний анонс дати релізу ремейку Assassin’s Creed: Black Flag залишився лише формальністю, тимпаче, що інсайдер Том Гендерсон вже розповів коли ж вийде гра, інформує Insider Gaming.

Цікаво Microsoft думає змінити Game Pass: може з'явитися ще один тариф

Коли чекати реліз ремейку Black Flag?

На початку березня Ubisoft ощасливила фанатів відомої серії, підтвердивши існування ремейку "піратської" частини гри.

Стало відомо, що оновлена версія отримала назву Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, але розробники показали геймерам лише один концепт-арт, пообіцявши повноцінне представлення згодом.

Як стверджує журналіст та інсайдер Том Гендерсон, Ubisoft планували презентувати гру 16 квітня, розіславши контентмейкерам та блогерам приблизно 30-хвилинний ролик з демонстрацією проєкту.

За лічені години до цього, студія раптово вирішила перенести анонс на наступний тиждень.

Insider Gaming вирішили не розкривати деталей побаченого, але запевнили що гра "виглядає приголомшливо".

Єдиною інформацією, якою видання вирішило поділитися завчасно стала дата релізу гри. Отож, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced вийде 9 липня 2026 року.

Ubisoft перенесли презентацію через гучніший анонс?