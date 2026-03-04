Креативний директор Assassin’s Creed Codename: Hexe та керівник відділу контенту всієї франшизи Жан Гедон звернувся до гравців і вперше окреслив плани компанії щодо розвитку Assassin’s Creed у 2026 році у зверненні Ubisoft.

Що чекає на серію Assassin’s Creed найближчим часом?

Однією з головних новин стало підтвердження ремейку популярної піратської пригодницької гри Assassin’s Creed IV: Black Flag. Оновлена версія отримала назву Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Поки що Ubisoft показала лише перший концепт-арт, але сам факт існування проєкту вже підтверджено.



Концепт-арт з Assassin’s Creed IV: Black Flag / Фото Ubisoft

Гедон іронічно прокоментував численні витоки навколо гри, натякнувши, що деякі з них таки були правдивими. За його словами, у чутках про Assassin’s Creed "інколи буває трохи більше правди, ніж здається".

Водночас Ubisoft поступово завершує активну підтримку Assassin’s Creed Shadows, яка вийшла минулого року. Гра переходить у фінальну фазу підтримки: оновлення продовжать виходити, але вони стануть меншими та рідшими.

Втім, команда ще не сказала останнього слова. За словами Гедона, для гравців підготували кілька сюрпризів. Частину з них планують показати 20 березня під час спеціальної трансляції на Twitch, присвяченої річниці релізу гри.

Що чекає на серію?

Окремо керівник франшизи коротко розповів і про інші майбутні проєкти серії:

Assassin’s Creed Codename: Hexe стане темнішою і більш сюжетною грою, події якої розгорнуться у переломний момент історії. Розробники поки не готові ділитися деталями, тому новин про неї не буде ще певний час.

стане темнішою і більш сюжетною грою, події якої розгорнуться у переломний момент історії. Розробники поки не готові ділитися деталями, тому новин про неї не буде ще певний час. Codename: Invictus — мультиплеєрна PvP-гра у всесвіті Assassin’s Creed. За словами Гедона, розробка йде впевнено, а чутки про неї в мережі часто не відповідають дійсності.

— мультиплеєрна PvP-гра у всесвіті Assassin’s Creed. За словами Гедона, розробка йде впевнено, а чутки про неї в мережі часто не відповідають дійсності. Assassin’s Creed Codename: Jade , мобільний екшен, усе ще перебуває у виробництві.

, мобільний екшен, усе ще перебуває у виробництві. Ubisoft планує повернути кооперативний режим у майбутні ігри серії.

Телесеріал за мотивами Assassin’s Creed від Netflix також продовжує розроблятися і незабаром може отримати більше інформації.

Крім того, вже найближчим часом оновлення отримають і старі частини серії. Зокрема, 5 березня для Assassin’s Creed Unity випустять патч, який додасть підтримку 60 кадрів за секунду на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і Series S.

Останнім часом у керівництві бренду Assassin’s Creed відбулися зміни. До команди управління франшизою приєдналися новий керівник бренду Мартин Шеллінг і керівник відділу вдосконалення виробництва Франсуа де Бійї. Разом із Жаном Гедоном вони відповідатимуть за подальший розвиток однієї з найуспішніших серій Ubisoft.