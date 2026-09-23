На думку баскетболіста, реліз Rockstar вплине на сезон як мінімум у НБА та НФЛ, інформує GTA 6 Premium у X.

Спорт під загрозою

Адамс зробив свою заяву під час медіадня команди 22 вересня. За його словами, реліз гри 19 листопада на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S змусить атлетів, тренерів і скаутів повністю зануритися у дослідження вигаданого штату Леоніда та міста Вайс-Сіті, що призведе до тимчасового падіння якості гри.

Ви повинні підготуватися до листопада. Подивіться на НФЛ, подивіться на всі інші ліги та спостерігайте, як їхні показники різко впадуть,

– прокоментував центровий Х'юстон Рокетс Стівен Адамс.

Спортсмен зауважив, що ситуація має покращитися вже в грудні, коли більшість гравців закінчать проходження сюжету або повернуться до звичного режиму.

Проте в листопаді, на його думку, проблема зачепить не лише атлетів на майданчику, а й тренерський штаб.

Тренерська робота та аналітика скаутів у листопаді будуть просто жахливими. Сподіваюся, до грудня все ж таки все повернеться до норми,

– додав Стівен Адамс.

Фрагмент інтерв'ю: дивіться відео

NBA player Steven Adam's says the NBA performance will "plummet" in November because of GTA 6's release pic.twitter.com/9qmTj6wbF7 — GTA 6 Premium (@GTA6_Premium) September 22, 2026

Слова баскетболіста чудово ілюструють, наскільки очікування GTA 6 вийшло за межі суто ігрової індустрії.

Вболівальники в соціальних мережах активно підтримали іронічний, але реалістичний прогноз Адамса. Користувачі жартують, що листопад у професійному спорті стане "тижнем GTA", а дехто навіть припускає, що гравці симулюватимуть травми заради проходження відеогри.

Хоча навіть це не звучить настільки дивно, як те, що деякі дружини геймерів погрожують розлученням, якщо їхні чоловіки гратимуть у GTA 6.