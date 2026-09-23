Світовий спорт різко стане гіршим – зірковий гравець НБА застеріг усіх перед релізом GTA 6

Вихід GTA 6 в листопаді 2026 року може паралізувати світовий професійний спорт. Про загрозу масштабного спаду результатів попередив центровий клубу НБА Х'юстон Рокетс Стівен Адамс.

На думку баскетболіста, реліз Rockstar вплине на сезон як мінімум у НБА та НФЛ, інформує GTA 6 Premium у X.

Спорт під загрозою

Адамс зробив свою заяву під час медіадня команди 22 вересня. За його словами, реліз гри 19 листопада на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S змусить атлетів, тренерів і скаутів повністю зануритися у дослідження вигаданого штату Леоніда та міста Вайс-Сіті, що призведе до тимчасового падіння якості гри.

Ви повинні підготуватися до листопада. Подивіться на НФЛ, подивіться на всі інші ліги та спостерігайте, як їхні показники різко впадуть,

– прокоментував центровий Х'юстон Рокетс Стівен Адамс.

Спортсмен зауважив, що ситуація має покращитися вже в грудні, коли більшість гравців закінчать проходження сюжету або повернуться до звичного режиму.

Проте в листопаді, на його думку, проблема зачепить не лише атлетів на майданчику, а й тренерський штаб.

Тренерська робота та аналітика скаутів у листопаді будуть просто жахливими. Сподіваюся, до грудня все ж таки все повернеться до норми,

– додав Стівен Адамс.

Фрагмент інтерв'ю: дивіться відео

NBA player Steven Adam's says the NBA performance will "plummet" in November because of GTA 6's release pic.twitter.com/9qmTj6wbF7 — GTA 6 Premium (@GTA6_Premium) September 22, 2026

Слова баскетболіста чудово ілюструють, наскільки очікування GTA 6 вийшло за межі суто ігрової індустрії.

Вболівальники в соціальних мережах активно підтримали іронічний, але реалістичний прогноз Адамса. Користувачі жартують, що листопад у професійному спорті стане "тижнем GTA", а дехто навіть припускає, що гравці симулюватимуть травми заради проходження відеогри.

Хоча навіть це не звучить настільки дивно, як те, що деякі дружини геймерів погрожують розлученням, якщо їхні чоловіки гратимуть у GTA 6.