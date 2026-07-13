"Покемони зі зброєю" знову в топі: повна версія Palworld б'є завойовує серця у Steam

Популярна гра про виживання та збирання монстрів Palworld офіційно вийшла з раннього доступу, спричинивши справжній фурор у Steam.

Реліз версії 1.0 привернув увагу сотень тисяч геймерів, які повернулися до світу "палів", щоб оцінити масштабні зміни та новий контен від студії Pocketpair, повідомляє 24 Канал.

Неймовірні "цифри" та друге дихання для проєкту

Пікова кількість одночасних гравців Palworld у Steam у неділю, 12 липня 2026 року, перевищила позначку у 855 тисяч осіб.

Цей успіх зафіксували лише через два дні після того, як "релізна" версія проекту стала доступною на всіх платформах.

Вражаюча кількість гравців / Скриншот з SteamDB

Божевілля,

– прокоментував ситуацію керівник відділу видавництва та комунікацій студії Pocketpair Джон Баклі у X.

Хоча цей показник навіть не наблизився до абсолютного рекорду гри, встановленого у січні 2024 року, він все одно вражає.

Річ у тому, що оновлена версія Palworld за кількістю гравців значно випередила нещодавні гучні релізи. Наприклад, Assassin's Creed Black Flag Resynced на піку запустили 104 756 користувачів, а мега інді-хіт Meccha Chameleon зібрав 340 534 гравці (за даними SteamDB).

Що змінилося у версії 1.0?

Розробники працювали над проєктом у межах раннього доступу понад два роки.

За цей час вони розширили перелік доступних "палів" та додали нові території для дослідження. У оновленні 1.0 з'явилися додаткові острови, потужна зброя та унікальні функції, які "роблять ігровий досвід цілісним".

Через значну кількість нововведень у Pocketpair радять гравцям почати проходження заново, щоб побачити гру "свіжим поглядом".

Трейлер оновлення: дивіться відео

На честь "релізу" гри у Steam діє знижка 30%, завдяки якій придбати проект можна за 420 гривень до 23 липня.

Хоча студія не розкрила дані про кількість гравців на консолях PlayStation 5 та Xbox, загальна активність аудиторії свідчить про довгостроковий успіх та великі плани на майбутнє для Palworld, навіть попри суди з Nintendo.