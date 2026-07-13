Выход версии 1.0 привлек внимание сотен тысяч геймеров, которые вернулись в мир "палов", чтобы оценить масштабные изменения и новый контент от студии Pocketpair, сообщает 24 Канал.

Невероятные "цифры" и второе дыхание для проекта

Пиковое количество одновременных игроков в Palworld на Steam в воскресенье, 12 июля 2026 года, превысило отметку в 855 тысяч человек.

Этот успех был зафиксирован всего через два дня после того, как "релизная" версия проекта стала доступна на всех платформах.

Статистика Palworld

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Впечатляющее количество игроков / Скриншот из SteamDB

Это просто безумие,
– прокомментировал ситуацию руководитель отдела издательского дела и коммуникаций студии Pocketpair Джон Бакли в X.

Хотя этот показатель даже не приблизился к абсолютному рекорду игры, установленному в январе 2024 года, он все равно впечатляет.

Дело в том, что обновленная версия Palworld по количеству игроков значительно опередила недавние громкие релизы. Например, Assassin's Creed Black Flag Resynced на пике запустили 104 756 пользователей, а мега-инди-хит Meccha Chameleon собрал 340 534 игрока (по данным SteamDB).

Что изменилось в версии 1.0?

Разработчики работали над проектом в рамках раннего доступа более двух лет.

За это время они расширили список доступных "палов" и добавили новые территории для исследования. В обновлении 1.0 появились дополнительные острова, мощное оружие и уникальные функции, которые "делают игровой опыт целостным".

Из-за значительного количества нововведений в Pocketpair советуют игрокам начать прохождение заново, чтобы увидеть игру "свежим взглядом".

Трейлер обновления: смотрите видео

В честь "релиза" игры в Steam действует скидка 30%, благодаря которой приобрести проект можно за 420 гривен до 23 июля.

Хотя студия не раскрыла данные о количестве игроков на консолях PlayStation 5 и Xbox, общая активность аудитории свидетельствует о долгосрочном успехе и больших планах на будущее для Palworld, даже несмотря на судебные разбирательства с Nintendo.