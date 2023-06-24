Голова Xbox розповів, коли чекати на реліз The Elder Scrolls VI – фанатам це не сподобається

Під час суду щодо покупки Activision Blizzard, глава Xbox Філ Спенсер дав геймерам натяк щодо того, коли слід очікувати на вихід The Elder Scrolls 6. Деталі – у матеріалі.

Керівник Xbox Філ Спенсер висловився щодо того, коли вийде довгоочікувана The Elder Scrolls 6 і фанати франшизи будуть не в захваті від прочитаного.

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11 червня відзначили п'яту річницю анонсу The Elder Scrolls 6, який Bethesda представила у вигляді тизера на E3.

Тоді розробники показали нам гірський ландшафт, який, як багато хто підозрює, є або Хаммерфеллом, або Хай-Роком, однією з дев'яти провінцій Тамріелю.

І хоча відтоді в мережі з'являлося чимало чуток та припущень про майбутній проєкт, він не став ані на йоту ближчим до релізу, ніж після анонсу у 2018 році.

Тизер TES 6: відео

Спенсер підтвердив цей стан речей, даючи свідчення перед судом Сан-Франциско 23 червня у справі про покупку Activision Blizzard.

На питання, чи буде The Elder Scrolls 6 доступна на PlayStation, керівник Xbox сказав, що майбутня рольова гра Bethesda настільки далека, що будь-які розмови про її цільові платформи на цю мить є несерйозними.

Спенсер описав наступну частину тривалої франшизи як "гру, до якої залишилося п'ять з гаком років".