Очікування щодо продовження Skyrim були й залишаються високими, оскільки це одна з найвпливовіших ігор. Втім, процес справді затягнувся – якби The Elder Scrolls 6 була дитиною, то цього року вона могла б уже йти в школу.

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Річниця анонсу The Elder Scrolls 6

У той час у Bethesda були ще дві великі гри в розробці – Starfield і Fallout 76. Останню з них випустили ще в жовтні 2018 року. Натомість реліз гри Starfield запланований на 6 вересня 2023 року.

Раніше Bethesda заявляла, що не буде жодних "конкретних новин" про Elder Scrolls 6 до виходу Starfield. Тобто шанси, що шанувальники дізнаються щось про про продовження Skyrim цього року – дуже мізерні.

Анонс гри The Elder Scrolls 6: дивіться відео

Безумовно, такі випадки з затримками розробки траплялися й раніше, але сам факт того, що анонсаційний трейлер The Elder Scrolls 6 минуло п'ять років тому, перш ніж стала відома будь-яка реальна, конкретна інформація про гру, справді вражає.

Дуже ймовірно, що все те, що Bethesda передбачала для своєї майбутньої гри спершу, відчутно змінилося за останні 5 років. Розробка гри часто проходить стільки ітерацій, що початкове бачення й остаточне – дуже різні.