Ожидания по продолжению Skyrim были и остаются высокими, поскольку это одна из самых влиятельных игр. Впрочем, процесс действительно затянулся – если бы The Elder Scrolls 6 была ребенком, то в этом году он мог бы идти в школу.

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Годовщина анонса The Elder Scrolls 6

В то время у Bethesda было еще две большие игры в разработке – Starfield и Fallout 76. Последнюю из них выпустили еще в октябре 2018 года. Релиз игры Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года.

Ранее Bethesda заявляла, что не будет никаких "конкретных новостей" об Elder Scrolls 6 до выхода Starfield. То есть шансы, что поклонники узнают что-то о продолжении Skyrim в этом году – очень скудны.

Анонс игры The Elder Scrolls 6: смотрите видео

Безусловно, такие случаи с задержками разработки случались и раньше, но сам факт того, что анонсационный трейлер The Elder Scrolls 6 прошло пять лет назад, прежде чем стала известна любая реальная, конкретная информация об игре, поражает.

Очень вероятно, что все то, что Bethesda предусматривала для своей будущей игры сначала, ощутимо изменилось за последние 5 лет. Разработка игры часто проходит столько итераций, что первоначальное и окончательное – очень разные.