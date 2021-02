Ремастер Diablo II та "рогалик" у Hearthstone: найцікавіше із конференції BlizzConline

За перший день конференції BlizzConline розповіли чимало цікавої інформації. Щоправда, поки у рамках цього шоу й не було голосних чи неочікуваних анонсів.

Завершився перший день масштабного фестивалю відеоігор із назвою BlizzConline. Неочікуваних анонсів цьогоріч не було, а майже всю програму "злили" у мережу ще за декілька днів до самого шоу. Проте, з геймерами поділилися вже офіційною інформацією, а також підтвердили різноманітні їх здогадки.

Головною подією цього шоу стала презентація ремастера Diablo II із назвою Resurrected. Розробники вже показали перший трейлер, а також відзначили, що реліз цього проєкту відбудеться вже у 2021 на PC та консолі. Гра вийде разом із доповненням Lord of Destruction та оновленими сінематиками й аудіо. Зрозуміло, що серйозно покращили графічну складову, але завжди можна буде змінити її на класичну.

Новий ігровий клас отримає майбутня відеогра Diablo IV. Розбійниця (Rogue) – це дуже варіативна героїня, бо її можна налаштувати як бійця ближнього (меч), так й дальнього (арбалет та лук) бою.

Трейлер ремастера Diablo II Resurrected – відео

Для відеогри World of Warcraft: Shadowlands анонсували доповнення із назвою "Chains of Domination". WoW Classic також отримає доповнення "The Burning Crusade", щоправда, всі охочі зможуть залишитися грати й на "класиці", на спеціальному сервері.

Трейлер нового доповнення для World of Warcraft: Shadowlands – відео

Трейлер "нового" доповнення для World of Warcraft: Classic – відео

Також у рамках цього шоу було анонсовано збірку трьох класичних відеоігор Blizzard: The Lost Vikings, Rock & Roll Racing та Blackthorne. Реліз цього проєкту на PC та консолі відбудеться вже сьогодні.

Трейлер збірки Blizzard Arcade Collection – відео

Нове доповнення для Hearthstone буде називатися "Forged in the Barrens" й присвячене буде Орді. Аддон вийде разом зі звичною ротацією карт, щоправда, цього разу у відеогру додадуть класичний режим, у якому будуть доступні карти із 2014 року. Також до кінця року грифона у грі має з'явитися новий режим із назвою "Hearthstone Mercenaries". Інформації поки дуже мало, але відомо, що він буде поєднувати механіки колекційних карткових та роуглайк відеоігор.

Трейлер нового доповнення для Hearthstone – відео

Окремо від усіх представляли нові деталі про відеогру Overwatch 2. Розробники показали нові мапи (Рим та Нью-Йорк) та розповіли про різноманітні зміни героїв. Цікаво, що вони повністю перепрацювали філософію PvP, а також змінили звукову систему у відеогрі. Також у грі з'явиться кооперативний PvE режим та повноцінна сюжетна кампанія. Моделі персонажів були повністю змінені та покращенні, а також буде нова система "прокачування" героїв, бо мають з'явитися класичні дерева навиків.

Зазначимо, що змін в Overwatch 2 буде чимала кількість, тому фанатам цієї серії варто ознайомитися із наступним відео.

Актуальна інформація про Overwatch 2 – відео