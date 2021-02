Стрімер joedun пройшов відеогру The Legend of Zelda: Breath of the Wild у дуже дивний спосіб. Цього разу він вирішив зіграти ногами на контролері.

Ми вже розповідали вам про стрімера joedun та його божевільні рекорди у The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Цього разу він вирішив знову здивувати всіх своїм проходженням цієї відеогри. Стрімер вибрав дуже дивний спосіб для цього, хоча й ефективний.

До теми Краще такого не повторювати: стрімер пройшов відому відеогру на 100% без жодних пошкоджень

Минулого разу joedun показав, що він геймер з характером й завжди йде до своєї цілі. Проте, цього разу він вже не міг покластися на свої руки, бо вирішив пройти цю відеогру граючи ногами на геймпаді. Весь процес проходження він транслював на платформі Twitch.

Зазначимо, що joedun спеціалізується на спідранах гри The Legend of Zelda та вже неодноразово проходив цю відеогру різноманітними способами. Тому він прекрасно знає всі технічні недоліки цього проєкту та активно їх використовував під час свого проходження ногами. Наприклад, joedun успішно реалізовував баг із нескінченним стрибком, а також трюк із проходженням через стіни.

Щоправда, це все потрібно було зробити ногами, а вже з цим були певні труднощі. Найбільші проблеми у стрімера виникали під час боїв, бо важко швидко натискати ногами потрібні кнопки та комбінувати. Зрештою, у joedun вийшло пройти у такий спосіб The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а витратив він на це понад 2 години. Зрозуміло, що спідраном це важко назвати, але він все одно став першою людиною у світі, яка виконала такий челендж. Також joedun зазначив, що пройти гру не отримавши жодної шкоди було легше, ніж грати ногами.

Цікавий хайлайт із проходження The Legend of Zelda: Breath of the Wild ногами – відео