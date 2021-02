Стример joedun прошел видеоигру The Legend of Zelda: Breath of the Wild очень странным образом. На этот раз он решил сыграть ногами на контроллере.

Мы уже рассказывали вам о стримере joedun и его безумных рекордах в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На этот раз он решил снова удивить всех своим прохождением этой видеоигры. Стример выбрал очень странный способ для этого, хотя и эффективный.

К теме Лучше такого не повторять: стример прошел известную видеоигру на 100% без повреждений

В прошлый раз joedun показал, что он геймер с характером и всегда идет к своей цели. Однако, на этот раз он уже не мог положиться на свои руки, так как решил пройти эту видеоигру играя ногами на геймпаде. Весь процесс прохождения он транслировал на платформе Twitch.

Отметим, что joedun специализируется на спидранах игры The Legend of Zelda и уже неоднократно проходил эту видеоигру различными способами. Поэтому он прекрасно знает все технические недостатки этого проекта и активно их использовал во время своего прохождения ногами. Например, joedun успешно реализовывал баг с бесконечным прыжком, а также трюк с прохождением через стены.

Правда, это все нужно было сделать ногами, а уже с этим были определенные трудности. Наибольшие проблемы в стримера возникали во время боев, ибо трудно быстро нажимать ногами нужные кнопки и комбинировать. В конце концов, в joedun получилось пройти таким образом The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а потратил он на это более 2 часов. Понятно, что спидраном это трудно назвать, но он все равно стал первым человеком в мире, который выполнил такой челлендж. Также joedun отметил, что пройти игру не получив никакого урона было легче, чем играть ногами.

Интересный хайлайт с прохождения The Legend of Zelda: Breath of the Wild ногами – видео