Геймер прошел видеоигру The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100% не получив повреждений. Он стал первым человеком в мире, который смог выполнить такой челлендж.

Интересный рекорд на этой неделе установил известный стример с никнеймом Joedun. Интересно, что геймер уже написал, что не советует никому этого повторять, правда, уже собирается пройти усложненную версию этой популярной видеоигры.

Геймер прошел видеоигру The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100% всего за 32 часа. Стоит отметить, что в среднем геймеры проходят эту игру за 50 часов. Однако, обычные игроки не ставят перед собой такие отчаянные цели. Сразу отметим, что Joedun считает читерством любые перезагрузки. То есть он начинал всю игру с самого начала, стоит только было получить хоть минимальный урон.

Также он решил пройти игру именно на 100%, а для этого нужно:

пройти всю основную сюжетную кампанию

победить 4 божественных созданий

разблокировать 120 древних святынь

найти 900 семян Корока

выполнить большое количество дополнительных квестов

найти особые коллекционные предметы

Немалый получается список задач, которые нужно было выполнить не получив никакого вреда. Интересно, что в этой игре повреждения можно получить просто пытаясь достать какой-то предмет в воздухе. Поэтому неудивительно, что геймеру понадобилось более 100 попыток для этого. В стримера даже было три прохождения на 30 часов, но в решающий момент он все-таки где-то получал урон.

Одна из последних его попыток завершилась полным крахом аж на 33 часу игры. Казалось, что после такого он не запустит The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но геймер начал очередное прохождение с самого начала. Стоит отметить, что именно оно и стало решающим, а стример стал первым человеком в мире, который смог выполнить такой сумасшедший челлендж. Геймер надеется, что найдутся люди, которые захотят побить его рекорд.

Лицо счастливого человека / фотография с твиттера joedun