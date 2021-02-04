Definitely Not Fried Chicken – симулятор, который позволит фанатам сериала Breaking Bad построить собственную наркоимперию вроде той, что была у Гуса Фринга. Трейлер в материале.

Источник: ScreenRant

Новая игра, которая предлагает геймерам построить собственную финансовую империю сбыта наркотиков, прикрываясь фастфудом, под названием Definitely Not Fried Chicken (Абсолютно точно не жареная курица), вдохновилась чрезвычайно популярным телевизионным сериалом Breaking Bad и планируется к релизу в Steam в течение года.

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По правде говоря, уже существовала официальная игра, основанная на проделках Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, известная как Breaking Bad: Crime Elements. Она вышла на Android и iOS в 2019 году и позаимствовала гораздо больше у мобильного хита Clash of Clans, чем у одноименного сериала. Проект не снискал вожделенного успеха и после этого игр по мотивам популярного шоу не выпускали вплоть до сих пор.

Трейлер игры Breaking Bad: Crime Elements

Возможно, крутой симулятор, основанный преимущественно на бизнесовой стороне Breaking Bad, станет лучшей идеей, поскольку именно ведение подпольного бизнеса было одним из самых увлекательных элементов как оригинального сериала, так и спин-оффа – Better Call Saul. Хотя похоже на то, что шоураннеры и владельцы лицензии на франшизу Breaking Bad не слишком заинтересованы в создании новой игры, небольшая студия под названием Dope Games упорно работает над проектом, который призван воссоздать острые ощущения от управления наркоимперией вроде той, что была основана Гусом Фрингом в том же сериале.

Трейлер игры Definitely Not Fried Chicken

Трейлер будущей игры открыто говорит о том, что игроки будут балансировать между своими двумя разными бизнесами в симуляторе. Один – это сектор жареной курицы фастфуда, а второй – наркотическая империя, охватывающая полный цикл от изготовления до продажи всего чего только душа пожелает: марихуаны, мета, кокаина и другого.

Игроки смогут продвигать свои товары по различным местам, начиная от ресторанов и заканчивая клубами, позволяя своей наркотической империи расцвести в тени. Конечно, бизнес может процветать только тогда, когда высокий моральный дух работников поддерживает их производительность и преданность. Недосмотр за работниками может привести к разного рода неприятным ситуациям. Не только падение прибыли, но и смерть работника вполне возможна.

Кухня и плантация, все под рукой в Definitely Not Fried Chicken / изображение Steam

Все это должно создать совершенно новый вид симулятора бизнеса, так что с нетерпением ожидаем релиза этого ПК эксклюзива от издателя Merge Games. А уже сейчас игру можно предзаказать в магазине Steam.