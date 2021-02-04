Definitely Not Fried Chicken – симулятор, що дозволить фанатам серіалу Breaking Bad побудувати власну наркоімперію на кшталт тієї, що була у Гуса Фрінга. Трейлер у матеріалі.

Джерело: ScreenRant

Нова гра, що пропонує геймерам збудувати власну фінансову імперію збуту наркотиків, прикриваючись фастфудом, під назвою Definitely Not Fried Chicken (Абсолютно точно не смажена курка), надихнулась надзвичайно популярним телевізійним серіалом Breaking Bad та планується до релізу в Steam протягом року.

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Правду кажучи, вже існувала офіційна гра, заснована на витівках Уолтера Уайта та Джессі Пінкмана, відома як Breaking Bad: Crime Elements. Вона вийшла на Android та iOS у 2019 році й запозичила набагато більше від мобільного хіта Clash of Clans, ніж від однойменного серіалу. Проєкт не здобув жаданого успіху й після цього ігор за мотивами популярного шоу не випускали аж до тепер.

Трейлер гри Breaking Bad: Crime Elements

Можливо, крутий симулятор, заснований здебільшого на бізнесовій стороні Breaking Bad, стане кращою ідеєю, оскільки саме ведення підпільного бізнесу було одним із найзахопливіших елементів як і оригінального серіалу, так і спін-оффу – Better Call Saul. Хоча схоже на те, що шоураннери та власники ліцензії на франшизу Breaking Bad не надто зацікавлені в створенні нової гри, невеличка студія під назвою Dope Games наполегливо працює над проєктом, що покликаний відтворити гострі відчуття від керування наркоімперією на кшталт тієї, що була заснована Гусом Фрінгом у тому ж таки серіалі.

Трейлер гри Definitely Not Fried Chicken

Трейлер майбутньої гри відкрито говорить про те, що гравці балансуватимуть між своїми двома різними бізнесами в симуляторі. Один – це сектор смаженої курятини швидкого харчування, а другий – наркотична імперія, що охоплює повний цикл від виготовлення до продажу всього чого душа забажає: марихуани, мету, кокаїну та іншого.

Гравці зможуть просувати свої товари по різноманітних місцях, починаючи від ресторанів і закінчуючи клубами, дозволяючи власній наркотичній імперії розквітнути в тіні. Звичайно, бізнес може процвітати лише тоді, коли високий моральний дух працівників підтримує їх продуктивність і відданість. Недогляд за працівниками може призвести до різного роду неприємних ситуацій. Не тільки падіння прибутку, але й смерть працівника цілком можлива.

Кухня та плантація, все під рукою у Definitely Not Fried Chicken / зображення Steam

Все це повинно створити зовсім новий вид симулятора бізнесу, отож з нетерпінням очікуємо релізу цього ПК ексклюзиву від видавців Merge Games. А вже зараз гру можна передзамовити у магазині Steam.