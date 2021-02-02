Розробники зі студії SimulaM показали нове відео майбутньої гри I Am Jesus Christ, в якій гравці зможуть взяти на себе роль Ісуса в стародавній Палестині. Деталі – у матеріалі.

Джерело: ScreenRant

Геймплейне відео гри у жанрі FPS, під назвою I Am Jesus Christ, демонструє загальний огляд ігрового процесу, включаючи карту, квести, різноманітні міні ігри, необхідні для здійснення чудес, кат-сцени та навіть сутички з демонами.

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FPS – (first-person shooter) – шутер від першої особи, один з найпопулярніших жанрів відеоігор.

Гра, натхненна справами та життям Ісуса Христа, центральної фігури в релігії християнства. ЇЇ події відбуваються під час Нового Завіту Біблії. Це означає, що гра охоплює широкий спектр подій, починаючи з хрещення Ісуса аж до його воскресіння, після розп'яття римлянами. Гравці керують Ісусом Христом як ігровим персонажем та у його ролі здійснюють найвідоміші чудеса міфологічної фігури, такі як годування 5 тисяч голодних, повернення зору сліпим та ходіння по воді. У грі також представлена духовна боротьба із силами Сатани, хоча про цю складову поки що мало розкрито. Передпоказ мапи та квестів гри I Am Jesus Christ

Відео висвітлює мапу майбутньої гри, яка дозволить гравцям досліджувати навколишнє середовище, відвідуючи відомі біблійні міста, такі як Капернаум, Тиверіада, Назарет та інші. Розробники також розкрили деяку інформацію про основні та побічні квести. Крім того, розповіли, як саме гравці зможуть проводити зцілення NPC. Це буде здійснено шляхом міні гри, завданням якої буде успішне завершення контролю молекул для викорінення хвороби людини.

Ісус та його учні у грі I Am Jesus Christ / зображення stopgame

Інші елементи показаного геймплею зосереджені на допомозі жителям села у ловлі риби для харчування. Виконання цього завдання допомагає Ісусу завоювати більше послідовників і підвищити свою репутацію, що необхідно для подальшого прогресу в грі. Наприкінці відео демонструється сутичка проти демона у якій Ісус стає переможцем.

Сцена народження Ісуса з гри I Am Jesus Christ / зображення Steam

Поверніться у часі більш ніж на 2000 років і пройдіть тим же шляхом, що й Ісус Христос, від моменту його хрещення до воскресіння. Натхненна Новим Завітом, I Am Jesus Christ – це симулятор, не схожий ні на що інше. Здійсніть понад 30 культових чудес: від годування 5000 людей та зцілення прокажених до заспокоєння моря і повернення зору сліпим, – з анонсу гри у Steam.

Вифлеємська зірка у грі I Am Jesus Christ / зображення Steam

Ігровий процес виглядає досить одноманітним, і неважко припустити, що гравцям через короткий час набриднуть монотонні завдання. З іншого боку, цілком можливо, що гра стане успішною, враховуючи, наскільки геймери прагнуть нового досвіду. Допитливість часто є сильною рушійною силою, а для багатьох було б надзвичайно цікаво побувати в ролі такої важливої релігійної фігури, нехай і у грі.

Перший трейлер гри I Am Jesus Christ

Також існує ризик сильно образити християн по всьому світу, адже щоразу, коли дуже шановану релігійну фігуру зображають у відеоіграх, це частіше за все призводить до суперечок щодо етичності таких дій. Саме тому буде цікаво слідкувати за розробкою гри та реакцією на неї християнської спільноти. Вихід гри запланований на 2021 рік, детальнішої дати релізу поки що немає.