Разработчики из студии SimulaM показали новое видео будущей игры I Am Jesus Christ, в которой игроки смогут взять на себя роль Иисуса в древней Палестине. Детали – в материале.

Источник: ScreenRant

Геймплейное видео игры в жанре FPS, под названием I Am Jesus Christ, демонстрирует общий обзор игрового процесса, включая карту, квесты, разнообразные мини игры, необходимые для осуществления чудес, кат-сцены и даже столкновения с демонами.

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FPS – (first-person shooter) – шутер от первого лица, один из самых популярных жанров видеоигр.

Игра, вдохновлена делами и жизнью Иисуса Христа, центральной фигуры в религии христианства. Ее события происходят во время Нового Завета Библии. Это значит, что игра охватывает широкий спектр событий, начиная с крещения Иисуса вплоть до его воскресения, после распятия римлянами. Игроки управляют Иисусом Христом как игровым персонажем и в его роли осуществляют известные чудеса мифологической фигуры, такие как кормление 5000 голодных, возвращение зрения слепым и хождение по воде. В игре также представлена ​​духовная борьба с силами Сатаны, хотя об этой составляющей пока мало известно.

Предпоказ карты и квестов игры I Am Jesus Christ

Видео демонстрирует карту будущей игры, которая позволит игрокам исследовать окружающую среду, посещая известные библейские города, такие как Капернаум, Тивериада, Назарет и другие. Разработчики также раскрыли некоторую информацию об основных и побочных квестах. Кроме того, рассказали, как игроки смогут проводить лечение NPC. Это будет осуществлено путем мини игры, задачей которой будет успешное завершение контроля молекул для искоренения болезни человека.

Иисус и его ученики в игре I Am Jesus Christ / изображение stopgame

Другие элементы показанного геймплея сосредоточены на помощи жителям села в ловле рыбы для пищи. Выполнение этого задания помогает Иисусу завоевать больше последователей и повысить свою репутацию, что необходимо для дальнейшего прогресса в игре. В конце видео демонстрируется схватка против демона в которой Иисус становится победителем.

Сцена рождения Иисуса из игры I Am Jesus Christ / изображение Steam

Вернитесь во времени более чем на 2000 лет и пройдите тем же путем, что и Иисус Христос, с момента его крещения до воскресения. Вдохновленная Новым Заветом, I Am Jesus Christ – это симулятор, не похожий ни на что другое. Совершите более 30 культовых чудес: от кормления 5000 человек и исцеления прокаженных к успокоению моря и возвращения зрения слепым, – из анонса игры в Steam.

Вифлеемская звезда в игре I Am Jesus Christ / изображение Steam

Игровой процесс выглядит довольно однообразным, и нетрудно предположить, что игрокам через короткое время наскучат монотонные задания. С другой стороны, вполне возможно, что игра станет успешной, учитывая то, насколько геймеры стремятся к получению нового опыта. Любознательность часто является сильной движущей силой, а для многих было бы очень интересно побывать в роли такой важной религиозной фигуры, пусть и в игре.

Первый трейлер игры I Am Jesus Christ

Также существует риск сильно обидеть христиан по всему миру, ведь каждый раз, когда очень уважаемого религиозную фигуру изображают в видеоиграх, это чаще всего приводит к спорам относительно этичности таких действий. Именно поэтому будет интересно следить за разработкой игры и реакцией на нее христианской общины. Выход игры запланирован на 2021, детальной даты релиза пока нет.