Геймер пройшов відеогру The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100% не отримавши пошкоджень. Він став першою людиною у світі, яка змогла виконати такий челендж.

Цікавий рекорд цього тижня встановив відомий стрімер із нікнеймом Joedun. Цікаво, що геймер вже написав, що не радить нікому цього повторювати, щоправда, вже збирається пройти ускладнену версію цієї популярної відеогри.

Читайте також Definitely Not Fried Chicken: симулятор наркоімперії, натхненний серіалом Breaking Bad – трейлер

Геймер пройшов відеогру The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100% всього за 32 години. Варто зазначити, що у середньому геймери проходять цю гру за 50 годин. Проте, звичайні гравці не ставлять перед собою такі відчайдушні цілі. Одразу зазначимо, що Joedun вважає за чітерство будь-які перезавантаження. Тобто він розпочинав всю гру із самого початку, варто лише було отримати хоч мінімальну шкоду.

Також він вирішив пройти гру саме на 100%, а для цього потрібно:

пройти всю основну сюжетну кампанію

здолати 4 божественних створінь

розблокувати 120 стародавніх святинь

знайти 900 насінин Корока

виконати чималу кількість додаткових квестів

знайти особливі колекційні предмети

Чималий виходить список завдань, які потрібно було виконати не отримавши жодної шкоди. Цікаво, що у цій грі пошкоджень можна отримати просто намагаючись дістати якийсь предмет у повітрі. Тому й не дивно, що геймеру знадобилося понад 100 спроб для цього. У стрімера навіть було три проходження на 30 годин, але у вирішальний момент він все-таки десь отримував шкоду.

Одна з останніх його спроб завершилася повним крахом аж на 33 годині гри. Здавалося, що після такого він не запустить The Legend of Zelda: Breath of the Wild, але геймер розпочав чергове проходження із самого початку. Варто відзначити, що саме воно й стало вирішальним, а стрімер став першою людиною у світі, яка змогла виконати такий божевільний челендж. Геймер сподівається, що знайдуться люди, які захочуть побити його рекорд.

Обличчя щасливої людини / світлина із твіттера joedun