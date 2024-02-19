Гравець знайшов натяк на ремастер четвертої частини Tomb Raider

Ремастер четвертої гри про Лару Крофт Tomb Raider: The Last Revelation може вийти в майбутньому. Вельми очевидний натяк на це знайшли в попередніх частинах.

Новий ремастер

Цікавий натяк помітив користувач із ніком @danthedan20. Майбутню відновлену версію четвертої частини серії, можливо, затизерили в нещодавно випущених ремастерах перших трьох ігор з Ларою Крофт у головній ролі.

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На опублікованому скриншоті можна побачити дату виходу перших трьох ремастерів у лівому верхньому куті – 02.14.2024. У правому нижньому намальований екран показує слово "Next" (наступний), а також координати. Вони наводять нас на Гізу, що в Єгипті, а саме там і відбувається дія четвертої частини серії. Тобто фактично творці гри кажуть нам, що Єгипет буде наступним.

Хоча тизер досить зрозумілий, без офіційного підтвердження, варто сприймати все з часткою скептицизму, поки не буде зроблено офіційного оголошення.

Оскільки ремастери перших частин серії щойно вийшли, нам також не варто очікувати на ремастер Tomb Raider: The Last Revelation найближчим часом, хоча теплий прийом перероблених перших трьох частин серії з боку гравців може прискорити цей процес.

Tomb Raider The Last Revelation вийшла в березні 2000 року на PC, PlayStation і SEGA Dreamcast. Гра досі доступна для придбання в Steam і запускатися на сучасних ПК.