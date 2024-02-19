Новый ремастер

Интересный намек заметил пользователь с ником @danthedan20. Будущую восстановленную версию четвертой части серии, возможно, затизерили в недавно выпущенных ремастерах первых трех игр с Ларой Крофт в главной роли.

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На опубликованном скриншоте можно увидеть дату выхода первых трех ремастеров в левом верхнем углу – 02.14.2024. В правом нижнем нарисованный экран показывает слово "Next" (следующий), а также координаты. Они приводят нас на Гизу, что в Египте, а именно там и происходит действие четвертой части серии. То есть фактически создатели игры говорят нам, что Египет будет следующим.

Хотя тизер достаточно понятный, без официального подтверждения, стоит воспринимать все с долей скептицизма, пока не будет сделано официального объявления.

Поскольку ремастеры первых частей серии только что вышли, нам также не стоит ожидать ремастера Tomb Raider: The Last Revelation в ближайшее время, хотя теплый прием переработанных первых трех частей серии со стороны игроков может ускорить этот процесс.

Tomb Raider The Last Revelation вышла в марте 2000 года на PC, PlayStation и SEGA Dreamcast. Игра до сих пор доступна для приобретения в Steam и запускаться на современных ПК.