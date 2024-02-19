Информация поступила от известного игрового инсайдера с ником NateDrake. Эти данные датируются еще прошлым годом, но только сейчас он раскрыл их в разговоре на форуме, где его прямо спросили, когда выйдет следующая часть франшизы, которую обожают во всем мире.

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Когда ждать новую часть Fable

По словам инсайдера, разработчики нацелены на выпуск игры в 2025 году. Точного дня и месяца релиза нет. NateDrake пишет, что это потенциальное окно выхода – последнее, что он слышал в какой-то момент прошлого года. С тех пор никакой информации об изменении планов не поступало.

Fable находится в разработке уже много-много лет.

Первые слухи о перезагрузке, которые Microsoft передала журналистам, появились на сайте Eurogamer в январе 2018 года.

Во время выставки Xbox Showcase 2020, состоявшейся в июле того же года, было официально подтверждено, что игра разрабатывается для ПК и Xbox Series S/X .

. В дальнейшем любую официальную информацию было трудно получить. Ситуация изменилась в марте 2022 года, когда бывший главный геймдизайнер Хуан Фернандес де Симон рассказал, что медленный прогресс в работе над Fable частично объясняется неопытностью разработчиков из студии Playground в этом жанре и "экономным" подходом – студия является относительно небольшой по сравнению с обычными командами AAA-игр.

Затем, в июне, слухи о сокращении масштаба вызвали официальный ответ старшего продюсера Эми Лоук, которая прокомментировала, что изменение масштаба является обычным компонентом разработки игр. Однако в конце 2022 года появилось еще одно сообщение о медленном темпе разработки, и Джез Корден предположил, что это могло быть вызвано адаптацией движка ForzaTech к ролевой игре с открытым миром.

Слухи о Fable в 2023 году также не были слишком увлекательными: Энди Робинсон утверждал, что игра все еще находится на ранней стадии полноценного производства. Однако Playground наконец показала игру на Xbox Series S/X во время прошлогодней выставки Xbox Games Showcase. С тех пор британская студия привлекла к работе продюсера Baldur's Gate 3 Райана Кларка.

Если информация NatetheHate правильная, Playground может попытаться запустить Fable в конце 2025 года. Однако тенденции последних лет показывают, что лучше не строить себе напрасных надежд, поскольку подобные игры подвергаются многочисленным переносам, чтобы избежать судьбы Cyberpunk 2077, которую выпустили в ужасном состоянии, а затем выпускали патч за патчем, чтобы довести ее до вменяемого состояния.