Слухи и их опровержение

Последние дни были настоящими американскими горками для владельцев Xbox. В начале месяца пользователи были обеспокоены слухами, что многочисленные эксклюзивы платформы станут мультиплатформенными, выйдя на PlayStation. Так, говорили, что версию для PS5 получит Starfield, Gears of War, "Индиана Джонс и Большой круг" и другие проекты. Это запустило ряд других разговоров о том, что Microsoft покинет рынок аппаратного обеспечения, то есть перестанет выпускать Xbox вообще, сосредоточившись на разработке игр.

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Однако не стоит переживать, ведь руководство Xbox выступило с разъяснениями, заявив, что компания не собирается прекращать выпуск консолей. Несмотря на это, Xbox больше не будет основным направлением деятельности компании, вместо этого она попытается "принести свою платформу на как можно большее количество различных экранов".

Нынешняя президентка Xbox Сара Бонд заверила поклонников, что аппаратное обеспечение Xbox никуда не денется и в дальнейшем будет обеспечивать "флагманский, основополагающий" опыт. Она говорит, что разработчики собираются поделиться "захватывающими вещами" относительно аппаратного обеспечения уже в ближайшее время. Кроме того, они работают над следующим поколением Xbox, которое обеспечит "самый большой технический скачок, который вы когда-либо видели в аппаратном поколении".

Эти заявления противоречат недавним слухам о том, что будущие консоли будут иметь меньший прирост производительности.

Сара Бонд также добавляет, что компания следит за тем, чтобы разработчики создавали игры в соответствии со спецификациями оборудования, чтобы игры работали на нем отлично. Но к этим играм "также можно будет получить доступ на любом экране благодаря всем остальным инвестициям".

Что конкретно это означает, пока неясно. Когда Фила Спенсера спросили, стоит ли нам ожидать на портативную версию Xbox (которую можно держать в руках, как Steam Deck, например), он не подтвердил и не опроверг это предположение. Но понятно, что теперь речь будет идти либо о доступности как минимум некоторых проектов от студий, принадлежащих Microsoft, на устройствах сторонних производителей, либо о том, что Microsoft готовит новые игровые устройства. Game Pass при этом и в дальнейшем будет доступен только на платформах Xbox.

А как насчет игр?

Среди прочего также подтвердили, что некоторые игры для Xbox действительно станут мультиплатформенными, хотя какие именно, не говорят. Однако такие проекты, как Starfield и "Индиана Джонс" к ним точно не относятся.