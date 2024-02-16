Чутки та їх спростування

Останні дні були справжніми американськими гірками для власників Xbox. На початку місяця користувачі були стурбовані чутками, що численні ексклюзиви платформи стануть мультиплатформенними, вийшовши на PlayStation. Так, говорили, що версію для PS5 отримає Starfield, Gears of War, "Індіана Джонс і Велике коло" та інші проєкти. Це запустило низку інших розмов про те, що Microsoft покине ринок апаратного забезпечення, тобто перестане випускати Xbox узагалі, зосередившись на розробці ігор.

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Однак не варто перейматися, адже керівництво Xbox виступило з роз'ясненнями, заявивши, що компанія не збирається припиняти випуск консолей. Попри це, Xbox більше не буде основним напрямком діяльності компанії, натомість вона спробує "принести свою платформу на якомога більшу кількість різних екранів".

Нинішня президентка Xbox Сара Бонд запевнила шанувальників, що апаратне забезпечення Xbox нікуди не дінеться і надалі забезпечуватиме "флагманський, основоположний" досвід. Вона каже, що розробники збираються поділитися "захоплюючими речами" щодо апаратного забезпечення вже найближчим часом. Крім того, вони працюють над наступним поколінням Xbox, яке забезпечить "найбільший технічний стрибок, який ви коли-небудь бачили в апаратному поколінні".

Ці заяви суперечать нещодавнім чуткам про те, що майбутні консолі матимуть менший приріст продуктивності.

Сара Бонд також додає, що компанія слідкує за тим, щоб розробники створювали ігри відповідно до специфікацій обладнання, щоб ігри працювали на ньому відмінно. Але до цих ігор "також можна буде отримати доступ на будь-якому екрані завдяки всім іншим інвестиціям".

Що конкретно це означає, поки неясно. Коли Філа Спенсера запитали, чи варто нам очікувати на портативну версію Xbox (яку можна тримати в руках, як Steam Deck, наприклад), він не підтвердив і не спростував це припущення. Але зрозуміло, що тепер мова йтиме або про доступність як мінімум деяких проєктів від студій, що належать Microsoft, на пристроях сторонніх виробників, або про те, що Microsoft готує нові ігрові пристрої. Game Pass при цьому й надалі буде доступний лише на платформах Xbox.

А як щодо ігор?

Серед іншого також підтвердили, що деякі ігри для Xbox дійсно стануть мультиплатформенними, хоча які саме, не кажуть. Однак такі проєкти, як Starfield та "Індіана Джонс" до них точно не відносяться.