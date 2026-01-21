Оновлені версії Fallout 3 та New Vegas з'являться ще не скоро, а Fallout 5 дуже далека до релізу

Інсайдери розкрили плани Bethesda щодо розвитку франшизи Fallout. Ремастери третьої частини та New Vegas перебувають у розробці, проте їхній реліз не відбудеться найближчим часом. Ще довше фанатам доведеться чекати на повноцінну Fallout 5.

Тим часом розробники зосереджені на підтримці поточних проєктів та оновленні мовних версій класичних ігор. Про це розповів портал Windows Central з посиланням на власного інсайдера.

Які плани має Bethesda щодо випуску ремастерів та нової Fallout 5?

Підготовка ремастера Fallout 3 була підтверджена ще восени 2023 року через судові документи Microsoft, а пізніше ці плани підкріпили й інші інсайдери. Згідно з новою інформацією, оновлена версія Fallout 3 вийде раніше за сучасну інтерпретацію New Vegas, проте обидва проєкти не з'являться у короткостроковій перспективі.

Загадковий таймер, помічений на сайті серіалу "Фоллаут", також не має відношення до цих перевидань.

Чому всі чекають на швидкий анонс ремастерів?

Нещодавно гравці помітили помилку в Steam, яка не дозволяла публікувати відгуки до старих частин серії, посилаючись на те, що ігри ще не вийшли. Це спровокувало чутки про близький реліз ремастерів, проте видання пояснює, що така активність пов'язана лише з технічними оновленнями локалізацій оригінальних версій.

Наразі фанатам пропонують задовольнятися ювілейним виданням Fallout 4, масштабними модифікаціями на кшталт Fallout London та оновленнями для Fallout 76.

Що відомо про Fallout 5

Що стосується Fallout 5, то проєкт уже отримав "зелене світло", але його вихід відбудеться значно пізніше за згадані ремастери. Bethesda може заінтригувати аудиторію першим тизером нової частини під час заходу Xbox Games Showcase у 2026 році, але всі ми чудово пам'ятаємо анонс The Elder Scrolls 6 і те, наскільки довго Bethesda працює над своїми іграми.