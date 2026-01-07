Таємничий таймер на сайті серіалу Fallout змусив фанатів чекати на ремастери ігор серії

На офіційному сайті серіалу Fallout з'явився загадковий зворотний відлік, який викликав неабиякий ажіотаж серед прихильників франшизи. Таймер розміщений на інтерактивній карті другого сезону, трансляція якого саме триває.

Користувачі сподіваються, що після його завершення розробники нарешті оголосять про вихід оновлених версій культових частин Fallout 3 та New Vegas, розповідає 24 Канал з посиланням на портал IGN, який першим звернув увагу на ажіотаж.

Що саме приховує заблокована точка на інтерактивній карті?

Наразі точно не відомо що саме це може бути. Новий лічильник часу з'явився безпосередньо на карті світу другого сезону телеадаптації на сайті серіалу Fallout.

Зазвичай доступні на сайті локації, як-от Сховище 33, відкривають доступ до ексклюзивних залаштункових матеріалів про створення шоу. Проте нова точка інтересу у правому верхньому куті наразі заблокована.



Загадкова позначка, що спантеличила фанатів франшизи / Скриншот 24 Каналу

Зворотний відлік на ній вказує на 4 лютого – день, коли відбудеться прем'єра фінального епізоду другого сезону.

Логічно припустити, що цей сюрприз стосується самого серіалу. Зокрема, за таймером може ховатися перший тизер уже підтвердженого третього сезону. Однак фанатська спільнота схиляється до більш масштабних очікувань.

Чутки про можливі ремастери Fallout 3 та Fallout: New Vegas циркулюють у мережі вже кілька років, і фінал сезону вважають ідеальним моментом для їхньої презентації.

Що казали про ремастери творці ігор Fallout?

Творчий керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард під час нещодавнього інтерв'ю не дав прямої відповіді на запитання про оновлення старих частин. Він лише зазначив, що студія працює над великою кількістю проєктів і з нетерпінням чекає можливості їх представити.

Раніше повідомлялося, що ремастер Fallout 3 за стилістикою може нагадувати оновлену версію The Elder Scrolls IV: Oblivion, хоча його реліз відбудеться не скоро.

Щодо перевидання New Vegas, то про нього нещодавно згадував інсайдер Джез Корден на своїй сторінці в X.

Крім того, розробники підтвердили, що майбутня Fallout 5 створюватиметься з урахуванням подій, які відбулися в телесеріалі.