Remedy, можливо, працює над Alan Wake 3

Фінська студія Remedy Entertainment розробляє новий неанонсований проєкт, який може виявитися довгоочікуваним продовженням Alan Wake. Журналісти звернули увагу на зміни у профілі співдиректора другої частини гри, який працює над таємничим тайтлом ще з січня 2025 року.

Секретна розробка та повернення авторів

Приводом для обговорень у спільноті стали оновлення у професійній мережі LinkedIn, де геймдизайнер Кайл Роулі вказав свою нову посаду. Співдиректор Alan Wake 2 та автор сюжетних доповнень очолює розробку нової секретної гри, яка вже пройшла етап підготовки до виробництва, пише Wccftech.

Фінські розробники нещодавно випустили екшен Control Resonant на персональних комп'ютерах і сучасних консолях, а також продовжують активну роботу над ремейками перших двох частин Max Payne спільно з компанією Rockstar Games. Водночас креативний директор студії Сем Лейк практично не брав участі у створенні Control Resonant, з'явившись там лише у формі епізодичного камео.

Якщо він не залучений до оновлення Max Payne, це створює високу ймовірність його роботи над сценарієм і режисурою Alan Wake 3.

Успіх другої частини та терміни релізу

Друга частина містичного горору вийшла у жовтні 2023 року та демонструє стабільні показники. У серпні загальний тираж гри досяг позначки у 3 мільйони копій.

Попри те, що фанатам довелося чекати на другу частину довгих 13 років, реліз наступної гри серії може відбутися вже протягом найближчих 3 – 4 років.