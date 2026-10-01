Секретная разработка и возвращение авторов

Поводом для обсуждений в сообществе стали обновления в профессиональной сети LinkedIn, где геймдизайнер Кайл Роули указал свою новую должность. Содиректор Alan Wake 2 и автор сюжетных дополнений возглавляет разработку новой секретной игры, которая уже прошла этап подготовки к производству, пишет Wccftech.

Финские разработчики недавно выпустили экшен Control Resonant на ПК и современных консолях, а также продолжают активную работу над ремейками первых двух частей Max Payne совместно с компанией Rockstar Games. В то же время креативный директор студии Сэм Лейк практически не участвовал в создании Control Resonant, появившись там лишь в виде эпизодического камео.

Если он не вовлечен в обновление Max Payne, это создает высокую вероятность его работы над сценарием и режиссурой Alan Wake 3.

Успех второй части и сроки релиза

Вторая часть мистического хоррора вышла в октябре 2023 года и демонстрирует стабильные показатели. В августе общий тираж игры достиг отметки в 3 миллиона копий.

Несмотря на то, что фанатам пришлось ждать вторую часть целых 13 лет, релиз следующей игры серии может состояться уже в течение ближайших 3–4 лет.