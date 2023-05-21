Довгоочікуваний ремейк класичного шутера System Shock отримав дату релізу: видовищний трейлер

Шанувальники довгоочікуваного ремейку науково-фантастичної класики будуть раді дізнатися, що після численних затримок нарешті з'явилася остаточна дата випуску System Shock Remake. Подробиці – у матеріалі.

Nightdive Studios ощасливили геймерів фінальним трейлером з датою релізу довгоочікуваної System Shock Remake, інформує 24 Канал.

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Оригінальний System Shock – це науково-фантастична гра від першої особи, в дечому схожа на BioShock, випущена у 1994 році.

Проєкт переносив гравців у 2072 рік на розбиту космічну станцію Цитадель, де їм, керуючи безіменним хакером, потрібно було зламати штучний інтелект SHODAN, що управляв судном.

Перший трейлер ремейка було показано на Gamescom 2022, хоча процес розробки розпочався ще у 2015 році.

Відтоді реліз гри неодноразово відкладали, однак нещодавно розробники нарешті назвали його остаточну дату, представивши розлогий трейлер гри.

Фінальний трейлер System Shock Remake: відео

У відео шанувальники проєкту можуть побачити оновлений геймплей з використанням дивовижних здібностей та кількох видів зброї, а також чимало різноманітних монстрів, інопланетян і роботів, яких гравцеві доведеться знищити на своєму шляху до серця моторошної космічної станції.

Офіційна дата виходу System Shock підтверджена в останньому кадрі ролика – гра вийде 30 травня на ПК, PS5 і Xbox Series X/S.