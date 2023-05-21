Nightdive Studios осчастливили геймеров финальным трейлером с датой долгожданного релиза System Shock Remake, информирует 24 Канал.

Интересно Оставили след в истории: 5 видеоигр, навсегда изменивших индустрию

Оригинальный System Shock – это научно-фантастическая игра от первого лица, кое-чем похожая на BioShock, выпущенная в 1994 году.

Проект переносил игроков в 2072 году на разбитую космическую станцию Цитадель, где им, управляя безымянным хакером, нужно было взломать искусственный интеллект SHODAN, управлявший судном.

Первый трейлер ремейка был показан на Gamescom 2022, хотя процесс разработки начался еще в 2015 году.

С тех пор релиз игры неоднократно откладывался, однако недавно разработчики наконец-то назвали его окончательную дату, представив подробный трейлер игры.

Финальный трейлер System Shock Remake: видео

В видео поклонники проекта могут увидеть обновленный геймплей с использованием удивительных способностей и нескольких видов оружия, а также множество разнообразных монстров, инопланетян и роботов, которых игроку придется уничтожить на своем пути к сердцу жуткой космической станции.

Официальная дата выхода System Shock подтверждена в последнем кадре ролика – игра выйдет 30 мая на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.