Актор озвучки натякнув на дату релізу ремейку Silent Hill 2

Актор Люк Робертс, який озвучує Джеймса Сандерленда – героя Silent Hill 2 – у соцмережах натякнув на можливу дату ремейку гри. Його прогноз може бути доволі приємним для шанувальників.

Чутки свідчать про те, що ремейк Silent Hill 2 близький до завершення. Та зовсім трішки гравцям ще доведеться зачекати.

Читайте також PIN-UP Foundation завершує гуманітарну місію у Херсоні

Можлива дата релізу ремейку Silent Hill 2

Новина надійшла з форуму відеоігор Reset Era, де користувач буцімто написав Люку Робертсу повідомлення в інстаграмі із запитанням, коли може вийти ремейк Silent Hill 2.

Відповідь актора була короткою, але доволі приємною для шанувальників: "Я думаю, це буде на початку наступного року".

Можлива дата виходу ремейку Silent Hill 2 / Скриншот Reset Era

У геймерів, очевидно, є причини довіряти Люку Робертсу. Адже актор головного героя мав би знати про потенційні терміни виходу гри.