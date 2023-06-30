Слухи свидетельствуют о том, что ремейк Silent Hill 2 близок к концу. Но совсем немного игрокам еще придется подождать.

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Возможна дата релиза ремейка Silent Hill 2

Новость поступила с форума видеоигр Reset Era, где пользователь якобы написал Люку Робертсу сообщение в инстаграмме с вопросом, когда может выйти ремейк Silent Hill 2.

Ответ актера был коротким, но довольно приятным для поклонников: "Я думаю, это будет в начале следующего года".

Возможна дата выхода ремейка Silent Hill 2 / Скриншот Reset Era

У геймеров, очевидно, есть причины доверять Люку Робертсу. Ведь актер главного героя должен знать о потенциальных сроках выхода игры.