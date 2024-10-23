Автори користувацького ремейка Fallout 2 скасували проєкт через "вигоряння"

Група фанатів Fallout 2 раніше оголосила, що створює власний ремейк старої гри у вигляді мода для Fallout 4. Розширення назвали "Fallout: Vault 13", а вийти воно мало десь у майбутньому, без точної дати релізу. Згідно з новим оголошенням, розробка була повністю зупинена з низки причин, серед яких називають зміни в житті команди волонтерів, а також загальне вигорання.

Кілька місяців тому було випущено обширну демонстраційну версію цієї постапокаліптичної гри, тому багато хто, ймовірно, сподівався на швидкий її вихід. Однак тепер стає ясно, що проєкт або вийде значно пізніше, або не вийде взагалі, пише Kotaku.

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Деталі

Видавець Bethesda свого часу дав зрозуміти, що не планує працювати над ремастером чи ремейком, тож фанати взяли на себе сміливість переосмислити улюблену класику. Цікаво, що оригінальна Fallout 2 мала вигляд зверху, а не від третьої особи, але Vault 13 збиралася це змінити.

Згідно з останнім оновленням статусу від команди розробників, Fallout: Vault 13 офіційно законсервовано.

Vault 13 було призупинено через комбінацію факторів, включаючи вигорання, труднощі з набором та утриманням членів команди з нішевими навичками, а також зміни в особистому житті основних членів команди,

– йдеться в заяві, опублікованій у Discord.

Розробники раніше демонстрували локації для свого мода в тизері 3 лютого 2024 року: відео

Творці наголосили, що Bethesda не причетна до скасування проєкту. Хоча студія анонсувала власний ювілейний показ Fallout на 23 жовтня, але модери стверджують, що у них "не було ніяких міжусобиць чи заборон" з боку компанії.

Було прийнято рішення поставити на перше місце благополуччя учасників проєкту,

– кажуть вони.

Чи остаточно це? Скоріше ні, ніж так. Адже все ще лишається шанс, що колись нові люди підхоплять розробку. Ми також очікуємо на інший ремейк Fallout 2, який збирається зробити практично те саме – перенести його у Fallout 4. Над Project Arroyo працює 100 розробників. Вони планують випустити свою гру в Steam.

The Gamer повідомляє, що деякі з модерів Vault 13 уже перейшли до Arroyo, яка з огляду на це може скористатися деякими напрацюваннями, вже зробленими раніше її новими колегами.