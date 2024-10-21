Творці подякували геймерам за увагу до проєкту та їхні відгуки, а також наголосили, що саме вони мали вирішальний вплив на покращення роботи мода.

А тим часом У TikTok стало вірусним відео, яке нібито демонструє ігровий процес GTA 6

Що приніс патч з виправленнями?

Патч 1.02 містить понад 1000 виправлень, серед яких покращення оптимізації, виправлення відображення зіткнень та покращена система генерації облич для другорядних персонажів.

Крім того, оновлення додає нові пісні до саундтреку мода. Однією з помітних особливостей є те, що головний герой тепер має власний будинок у Бромлі, який можна налаштувати, і який гравці можуть отримати з самого початку гри.

Зверніть увагу! Детальний список змін у патчі 1.02 можна знайти у файлі, наданому розробниками.

Fallout: London патч 1.02: дивіться відео

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Fallout: London, масштабна модифікація Fallout 4, вийшла 25 липня. Для її запуску потрібна повна версія Fallout 4. Мод доступний на GOG, а Steam-версію можна отримати, відкотившись на попередню збірку гри.